Incendio questa mattina intorno alle 5.30 in una mansarda di un'abitazione in località San Magno a Fondi. Stando alle prime informazioni il principio di incendio sarebbe nato a causa di un corto circuito avvenuto ad una poltrona elettrica per i massaggi: il contatto delle scintille con la stoffa avrebbe causato le fiamme che comunque sarebbero state subito circoscritte. Sul posto si sono recati per la segnalazione i carabinieri della locale tenenza e i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e bonificato i locali. La mansarda ha subito dei danni per via dell'intenso fumo nero ma le cose bruciate sarebbero limitate. L'incendio è avvenuto di mattina con i proprietari dell'abitazione che si trovavano in casa e che dunque si sono per fortuna accorti subito del cortocircuito allertando i soccorsi.