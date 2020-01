La granata sarebbe stata piazzata durante la notte. E' rimasta appesa alla ringhiera della Tesei Bus, accanto a citofono e buche della posta per oltre dodici ore prima che qualcuno si accorgesse del grave pericolo e lanciasse l'allarme. E' quanto emergerebbe dalle indagini condotte dai militari dell'Arma del Reparto territoriale di via Tiberio che stanno cercando di far luce sull'inquietante messaggio intimidatorio lanciato contro l'azienda di trasporti di via Nettunense giovedì. A quanto al momento è dato sapere ci sarebbero delle immagini riprese da alcune telecamere presenti nella zona, in cui si vede un uomo, da solo, che arriva a piedi nel piazzale davanti al cancello della ditta e appende la granata con le fascette di plastica. Lo fa in piena notte. Col favore del buio. Poi si allontana sempre a piedi, forse attraversando il parco Friuli.