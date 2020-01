Stesso discorso per i cinesi: solo a Nettuno superano il 2% del totale, mentre nelle altre tre città rappresentano l'1% o percentuali inferiori.

A Pomezia, come detto, la seconda piazza è differente: ad aggiudicarsela sono i polacchi, che rappresentano poco più del 6% della popolazione straniera residente.

Romeni e indiani, presenze al «top» In tutti e quattro i Comuni del litorale, la popolazione straniera maggiormente rappresentata è quella romena: a Pomezia, per esempio, rappresentano il 48,6% del totale degli stranieri e ad Ardea il 43,4%. Percentuali più limitate, ma sempre con presenze maggiori rispetto agli altri popoli, ad Anzio e Nettuno (rispettivamente 23,46% e 21,81%).

Quarta e ultima posizione della graduatoria relativa alle città del litorale a sud di Roma per Nettuno: qui, il primo gennaio, sono stati "censiti" 5.643 stranieri, l'11,3% della popolazione residente.

Terzo gradino del podio per Ardea: nel giorno di Capodanno risultavano abitanti regolari 6.874 stranieri, cioè il 13,8% dei residenti totali.

A guidare l'ideale "classifica" relativa alla presenza di residenti non italiani è Pomezia: al primo gennaio di quest'anno, erano 8.233 gli stranieri presenti in città, ossia il 12,9% della popolazione residente.

In dieci anni, sul litorale romano, è sostanzialmente raddoppiato il numero degli stranieri residenti.

