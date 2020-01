Sarà una ditta specializzata a chiudere le buche più pericolose delle zone di Tor San Lorenzo e Nuova California, alla periferia di Ardea. E la ditta sarà incaricata dal comitato di quartiere Nuova California, che da alcune settimane ha lanciato una campagna volta alla raccolta fondi per saturare le tante voragini presenti sul territorio, sostituendosi in qualche modo al Comune visto che la situazione ha assunto un carattere emergenziale.

A spiegare come mai il comitato non potrà agire con le sole forze dei volontari, come inizialmente ipotizzato all'avvio della colletta, è il presidente, Piero D'Angeli: «Come da richiesta della polizia locale di Ardea, ora come comitato di quartiere daremo l'incarico a una ditta che si occupa di scavi stradali per iniziare il lavoro di chiusura delle buche più pericolose del nostro quartiere. Purtroppo - precisa D'Angeli - non ci...