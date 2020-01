Avrebbe ricattato la propria ex fidanzata con dei video osè per vendicarsi del fatto che lei lo ha lasciato. Protagonista di questa storia sono due giovani di Formia. Lui è un ragazzo di circa 25 anni, originario di un paese dell'Africa, ma che risiede da una vita a Formia, è noto alle forze dell'ordine vanta già dei precedenti, in particolare è stato pizzicato più di una volta per detenzione e per spaccio di droga. La presunta vittima, anche lei ha sui venticinque anni e anche lei è formiana; è una studentessa universitaria iscritta all'Università La Sapienza di Roma e sta per finire gli studi.

Tra i due nata una storia d'amore ma che purtroppo come capita è finita, ma evidentemente il ragazzo non deve averla presa bene. Anzi, stando alla denuncia che la giovane ha presentato alle forze dell'ordine di Roma, il 25enne avrebbe diffuso un video che ritraggono dei rapporti sessuali tra un giovane di colore e un ragazza bianca, nella quale si è riconosciuta la denunciante. L'informativa è finita per questioni di competenza territoriale alla Procura di Cassino.