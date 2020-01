Tutto pronto, a Nettuno, per festeggiare San Sebastiano Martire, patrono della polizia locale.

Domani, lunedì 20 gennaio, infatti, come comunicato dal vice comandante del Corpo, Albino Rizzo, in un invito, sono in programma alcuni momenti "forti" per celebrare il patrono.

Tutto si svolgerà all'interno del Santuario di Nostra Signora delle Grazie e Santa Maria Goretti, dove è custodita anche una statua di San Sebastiano, alla destra - spalle all'Altare - dell'effigie della Madonna delle Grazie.

L'accoglienza dei partecipanti è prevista alle 9.45, mentre alle 10 sarà celebrata una Santa Messa.

Un'ora dopo, alle 11, spazio all'incontro con tutti coloro che parteciperanno alla cerimonia.

L'occasione, infatti, sarà utile anche per un momento di confronto con gli agenti del Comando di via della Vittoria, che ogni giorno si prodigano per il bene dei cittadini.