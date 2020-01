Nonostante la pioggia di ieri, alcuni operai specializzati del Comune di Pomezia si sono portati in piazza San Benedetto da Norcia e hanno ripulito la fontana che, nei giorni scorsi, era stata deturpata dai vandali con delle scritte di dubbio gusto, oltre che dannose per il decoro dell'area.

A darne notizia è stato il gruppo di Cittadinanza Attiva di Pomezia, che ha ricordato come la pulizia della fontana sia stato il primo progetto del gruppo stesso, «terminato - hanno evidenziato su Facebook - solo nel luglio 2019 e realizzato con fatica da tanti cittadini volontari in collaborazione con il Comune di Pomezia attraverso il Regolamento di Cittadinanza Attiva».

Non manca, però, un pizzico di amarezza: «Peccato che l'intervento di oggi abbia un costo che ricadrà sulle tasche di tutti noi contribuenti - hanno concluso dal gruppo di volontari -. Noi siamo comunque convinti che sia necessario smuovere le menti di queste persone vuote che sprecano il loro tempo deturpando ciò che appartiene a tutti noi, ciò che è bene comune e come tale merita rispetto e decoro e per farlo è importante fare in modo di circondarci di luoghi curati, decorosi e puliti. Noi continueremo a contribuire offrendo il nostro tempo per migliorare i luoghi che appartengono a tutta la comunità e ringraziamo l'amministrazione per sostenerci in questo nostro percorso».

E questa è la chiosa finale dell'intervento affidato ai social network: «La bellezza e la civiltà vinceranno sulle brutture e sull'inciviltà».