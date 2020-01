Il giudice del Tribunale di Latina Pierpaolo Bortone ha convalidato l'arresto e ha emesso una ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell'uomo che aveva tentato di soffocare la compagna, una donna di origine messicana, al termine di una lite che stava rischiando di degenerare. A margine dell'interrogatorio che si è svolto in carcere, il magistrato alla luce degli elementi raccolti dagli investigatori, ha disposto la detenzione in carcere e ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare. Erano stati gli agenti della Squadra Volante, diretti dal vicequestore Celestino Frezza ad arrestare il giovane curdo che dopo aver insultato e picchiato la compagna, accecato dalla gelosia, aveva cercato di soffocarla dopo averla colpita alla testa e riempita di calci e pugni.