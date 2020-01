Cambia la mappa commerciale della città di Latina. La lista dei negozi che chiudono si allunga e dopo che hanno salutato alcune storiche attività commerciali del centro storico come la boutique Desiderio, il fioraio Castellani in via Emanuele Filiberto, Di Viccaro, altri negozi a breve chiuderanno e sono in Corso della Repubblica, nell'area esterna alla Ztl e sono La Casa Veneta in via Cialdini, Andreoli, Original Marines e Rodi Mg. Mai come nell'ultimo periodo il centro ha cambiato radicalmente aspetto. Tra i motivi che spingono alla chiusura, l'entrata di internet che ha cambiato negli acquirenti il concetto di acquisto, i costi di gestione delle attività e di conseguenza la crisi oltre al ricambio generazionale.