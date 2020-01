L'estate scorsa, tra l'altro, seppure mancassero pochi mesi al centesimo compleanno, in spiaggia si era svolta una grande festa.

L'anziano pioniere del quartiere balneare di Pomezia è stato per oltre sessant'anni un bagnino provetto e, fino alla scorsa estate, ogni anno inanellava record su record vogando per sei chilometri al giorno sul pattino dello stabilimento balneare della sua famiglia.

Giorno triste per Pomezia e Torvajanica, ma anche per la città di Roma.

