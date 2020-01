Momenti di grande paura nel tardo pomeriggio di ieri a Sezze, nella zona dei Casali, per un incidente occorso a un 35enne di Sezze che aveva deciso di effettuare una passeggiata a cavallo e che invece, per una brutta caduta, ha subito diversi traumi tanto da rendere necessario il suo trasferimento in ospedale, dove è stato soccorso dai sanitari che però non hanno ancora sciolto la prognosi.

Stando alle prime ricostruzioni, il giovane, appassionato di equitazione e passeggiata in sella al suo cavallo, sarebbe stato sbalzato a terra dall'animale mentre si trovava a percorrere un tratto di via Antignana, la strada di montagna che collega il Comune di Sezze con Bassiano e Sermoneta. In una zona particolarmente impervia e probabilmente a causa di un avvallamento del terreno, il 35enne è scivolato dalla sella ma il piede è rimasto agganciato ad una staffa e il suo cavallo ha continuato imperterrito a galoppare, trascinandolo per diversi metri. L'uomo non è riuscito a sganciarsi dall'animale e ha ripetutamente sbattuto arti e viso a terra e sugli spuntoni di roccia presenti in quell'area del territorio setino. Una volta terminata la folle corsa del suo cavallo, l'uomo ha raccolto le forze per chiedere aiuto, e questo grazie al fatto che durante la carambola il suo telefono cellulare gli è rimasto in tasca. Con questo ha avvisato la moglie, alla quale ha raccontato l'accaduto nel dettaglio e comunicato la propria posizione. Immediata è scattata la macchina dei soccorsi: sul luogo si è recata un'ambulanza e un elicottero pronto a raggiungerlo. Il mezzo aereo, però, non è riuscito ad atterrare a causa delle difficoltà oggettive di quel tipo di manovra ed è quindi stato il personale sanitario a terra ad occuparsi di prestare i soccorsi allo sfortunato 35enne di Sezze, che è stato stabilizzato sul posto e poi trasportato d'urgenza all'ospedale Goretti di Latina e poi al San Camillo di Roma in codice rosso. L'uomo, seppur scosso dall'episodio, è rimasto cosciente per tutta la durata dell'intervento di soccorso. Per lui gambe fratturate, costole rotte e diverse escoriazioni.