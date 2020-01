La polizia locale di Anzio, guidata dal Comandante Antonio Arancio, grazie alla segnalazione di alcuni residenti è riuscita a bloccare l'occupazione abusiva di un appartamento Ater in piazza della Pace, nel pieno centro della città di Anzio e a poche centinaia di metri dal nuovo comando della polizia municipale. L'abitazione, a quanto risulta dai primi riscontri effettuati nell'immediatezza dei fatti dagli agenti della polizia locale neroniana, era assegnata a una signora deceduta da qualche mese.

Le intenzioni di alcuni dei suoi parenti, secondo alcune indiscrezioni, stavano discutendo per prenderne possesso e nella mattinata di ieri uno di loro ha cercato di svuotare l'immobile in oggetto per subentrare con l'aiuto di tre cittadini magrebini in maniera illecita. Ma la manovra non è passata inosservata agli uomini del comandante Antonio Arancio. La Polizia locale sta verificando lo stato dei fatti e le dinamiche messe in atto dai parenti della donna.

Nel frattempo sono stati identificati i cittadini che stavano facendo il "trasloco" per cercare di occupare abusivamente l'abitazione. Uno di loro, risultato irregolare sul territorio italiano, è stato portato al posto di polizia per le misure del caso. Il furgone invece, privo di assicurazione, è stato posto sotto sequestro. L'immobile, dopo gli accertamenti di rito, sarà rimesso in lizza per gli assegnatari del comune di Anzio che ne hanno realmente diritto e bisogno secondo la graduatoria in essere nell'Ente neroniano.