La droga, e segnatamente l'eroina, sempre più diffusa nelle comunità di stranieri. I carabinieri della Compagnia di Terracina nella giornata di oggi hanno eseguito un arresto e una denuncia. Nei guai, un indiano di 32 anni di Fondi, già sottoposto agli obblighi di polizia giudiziaria, trovato dai militari della locale Teneza a Fondi con un ovulo contenente 5 grammi di eroina. L'uomo è stato tratto in arresto nelle camere di sicurezza in attesa della direttissima. A Terracina, un caso analogo. Un uomo di 40 anni, sempre indiano, trovato con 3 grammi, anche lui già gravato da obblighi di polizia giudiziaria. Per lui è scattata la denuncia a piede libero.