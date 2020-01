Nel zig zag delle auto che quotidianamente affrontano l'asfalto dissestato di strada della Rosa, ha finito per scapparci l'incidente, per fortuna non grave come sembrava in un primo momento. È successo nel pomeriggio di oggi, poco prima delle 16, tra una Renault Modus e una Volkswagen Polo che viaggiavano in direzioni opposte e si sono scontrate frontalmente.

A causa dell'impatto la Polo si è girata, mentre la Modus ha proseguito la propria marcia per alcuni metri prima di fermarsi in prossimità di un accesso privato. Con i soccorritori di un'ambulanza del servizio 118 sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco perché in un primo momento sembrava necessario forzare le lamiere per tirare fuori l'automobilista della Renault. La donna invece era coscente ed è riuscita a tirarsi fuori dall'abitacolo con l'aiuto dei sanitari, che l'hanno trasportata poi presso il pronto soccorso dell'Ospedale Santa Maria Goretti per gli accertamenti del caso. Illeso invece l'altro automobilista.

Per i rilievi e i riscontri del caso è intervenuta quindi la Polizia Locale. Resta da accertare chi, dei due automobilisti, abbia invaso la corsia opposta, ma sembra evidente che uno dei due mezzi non procedesse proprio a velocità moderata, anche e soprattutto se si considera che in strada della Rosa il limite è fissato a 30 chilometri orari proprio a causa dell'asfalto sollevato dalle radici dei pini. L'incidente è stata anche l'occasione, da parte dei residenti, di sollecitare un intervento da parte del Comune affinché l'arteria stradale venga finalmente messa in sicurezza.