Migliorano le condizioni del 43enne di Sezze coinvolto in un grave incidente domenica pomeriggio in zona Casali, sul tratto di via Antoniana che separa i territori di Sezze, Bassiano e Sermoneta.

L'uomo, che si trovava in quella zona con diversi animali intento a raccogliere legna, aveva perso l'equilibrio mentre era in sella al suo cavallo, che lo aveva disarcionato, ma non completamente. Uno stivale, infatti, era rimasto incastrato all'interno di una staffa e lo sfortunato 43enne era stato trascinato per diverse decine di metri prima che l'animale arrestasse la sua corsa fuori controllo, riportando diverse ferite.

Dopo i soccorsi, lo stesso uomo era stato trasportato in ambulanza all'ospedale "Santa Maria Goretti" di Latina. I sanitari del nosocomio pontino avevano prestato le cure del caso, ma non si erano evidentemente fidati dei colpi alla testa ricevuti durante la folle corsa dell'animale imbizzarrito. Da qui la decisione di un trasferimento al San Camillo/Forlanini di Roma, proprio per valutare con attenzione gli eventuali danni riportati a livello neurologico. Dalla Capitale, però, le notizie che sono arrivate sono state positive, con esiti negativi degli esami ai quali il 43enne è stato sottoposto.

Proprio per questi motivi, sempre all'interno della struttura ospedaliera romana, nella giornata di oggi per l'uomo sono in programma alcuni interventi - e non se ne escludono ulteriori -, che serviranno a sistemare le situazioni ossee che più preoccupano i medici: spalle, torace e gambe soprattutto. Le sue condizioni generali, comunque, restano sotto controllo e la vicenda, dopo la preoccupazione iniziale, sembra potersi chiudere nel migliore dei modi.