Grande commozione, fin dalle prime ore di questa mattina, 22 gennaio 2020, per le cerimonie organizzate in occasione del 76esimo anniversario dello Sbarco di Anzio e Nettuno. Sono infatti in corso le cerimonie relative al ricordo degli eventi bellici che hanno caratterizzato la storia delle città.

A Nettuno il programma è da poco terminato e grande è stata la partecipazione soprattutto al Cimitero Americano.ora gli appuntamenti si spostano ad Anzio.