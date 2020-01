Poco prima dell'alba di oggi, il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina, è intervenuto nell'omonimo Comune in via della Locomotiva a seguito segnalazioni un incendio. Sul posto, la squadra dei vigili del fuoco intervenuta, prendeva atto che le fiamme stavano interessando due autovetture all'interno di una struttura adibita a ricovero mezzi. Il tutto facente parte di un area abitativa privata.

Immediatamente iniziavano le operazioni di spegnimento valse a contenere e controllare l'incendio visto che ormai, entrambi i mezzi, erano totalmente avvolti dalle fiamme. A causa di tale evento si rendeva inaccessibile la struttura proprio perché subiva danni relativi al forte calore sprigionato dell'incendio. Successivamente, lo stesso personale dei vigili del fuoco in collaborazione con le forze dell'ordine, cercava elementi utili a stabilire le cause del rogo che, al momento, risultano essere di natura accidentale. Non si registrano persone coinvolte.

Automobile a fuoco nella notte a Latina, indaga la Polizia 7 ore fa Momenti di paura stanotte nella zona di via Torre la Felce, dove l'incendio di un'automobile ha richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco per scongiurare un rogo di proporzioni una tettoia e la struttura è stata avvolta dalle fiamme scaturite dal veicolo, riportando danni evidenti, ma soprattutto col rischio che il fuoco potesse estendersi rapidamente alle strutture circostanti. I soccorritori hanno tirato fuori dalla struttura anche una bombola del gas. Per gli accertamenti del caso è poi intervenuta la Polizia, che ha effettuato i rilievi con gli specialisti della scientifica: al vaglio le cause dell'incendio. di: La Redazione