Cade nell'area giochi di via Aldo Moro in occasione della festa di Sant'Anna del 2013, fra il 26 e il 27 luglio, e presenta il conto al Comune di Pontinia. A decidere sulla richiesta di risarcimento danni, ora, sarà il Tribunale civile di Latina e la prima udienza è stata fissata al 24 marzo.

I fatti, come si diceva, risalgono a sette anni fa. La ricorrente, che ha citato in giudizio il Comune e una ditta e ha chiesto il risarcimento dei danni subiti a seguito della caduta avvenuta nell'area giochi di via Aldo Moro nella notte fra il 26 e il 27 luglio, come riportato nel ricorso notificato all'Ente a fine novembre dello scorso anno.

Il Giunta municipale di Pontinia nei giorni scorsi ha affrontato la questione anche alla luce della nota con cui l'avvocato Dino Lucchetti ha comunicato, il 14 gennaio, di essere stato incaricato dalla compagnia assicurativa per assumere la difesa dell'assicurato, ossia il Comune stesso. L'amministrazione Medici ha deliberato quindi di proporre opposizione all'atto di citazione innanzi al Tribunale civile di Latina, dando mandato all'avvocato Dino Lucchetti quale legale nominato dalla compagnia assicurativa dell'Ente.

A decidere, ora, sarà il Tribunale di Latina e la prima udienza verrà celebrata nel mese di marzo.