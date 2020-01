Incidente lungo l'Appia, nel comune di Pontinia, all'altezza della Migliara 47. Tre le auto coinvolte. La dinamica resta da ricostruire ed è al vaglio dei carabinieri. Probabilmente tra le cause anche la fitta nebbia che ha limitato la visibilità. I feriti sono stati trasportati al Goretti per accertamenti. Sul posto anche i vigili del fuoco e i volontari dell'Anc Sabaudia per fornire supporto.