Momenti di panico in centro ad Aprilia dove a seguito dello scontro fra diversi veicoli, una donna è stata investita. Sono in tutto otto i veicoli coinvolti nell'incidente che sta paralizzando il centro di Aprilia all'angolo tra via dei Mille e Corso Giovanni XXIII. Quattro sono i veicoli danneggiati nella dinamica dell'incidente e quattro sono le auto parcheggiate che sono state coinvolte. Sul posto per i rilievi gli agenti della polizia locale e gli equipaggi di almeno due ambulanze del 118. Una donna è stata ricoverata nella clinica Città di Aprilia a seguito dell'incidente, era andata a fare la spesa, un veicolo l'ha travolta, i primi soccorsi sono stati prestati da alcuni passanti.