Un caso incredibile quello che si è verificato nella notte tra mercoledì e giovedì a Nettuno. Ignoti hanno fatto irruzione all'interno dell'Asilo Nido Comunale "Il Germoglio" che si trova nel quartiere di Santa Barbara. I malviventi, probabilmente più di due, nella speranza di trovare pochi spicci e qualcosa da rubare sono entrati nella struttura, hanno portato via un paio di euro dalla macchinetta del caffè che proprio il giorno prima era stata svuotata e, nel tentativo di trovare qualche altra cosa da rubare, hanno messo sottosopra mobilio e arredi nelle stanze delle educatrici e dei bambini. I danni più evidenti nella parte della struttura che si trova proprio davanti all'atrio di ingresso.

Le educatrici e il personale dell'asilo nido, ieri mattina appena si sono accorte della situazione, aprendo la struttura per l'arrivo dei piccoli e delle loro mamme, hanno chiamato i carabinieri della stazione di Nettuno che sono giunti sul posto per il sopralluogo e le indagini del caso. Un gesto assurdo quello di entrare al nido, che certamente non può contenere nulla che si possa considerare prezioso per un ladro, e si spera che il responsabile sia individuato e punito. Un caso quello delle effrazioni in attività nettunesi che per mesi ha tenuto scacco, soprattutto in centro. Nella maggior parte dei casi i malviventi portavano via pochi spicci dal fondo cassa facendo più danno che guadagno. Inedito e inusuale, però, l'obiettivo di un asilo nido.

Non è esclusa l'ipotesi che possa essersi trattato di un gesto vandalico compiuto da qualche nullafacente.