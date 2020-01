Quattro persone sono rimaste ferite a seguito di un incidente stradale accaduto oggi alle 13.35 in via dei Lecci, all'altezza dell'incrocio con via delle Betulle. Il bilancio racconta di una donna finita in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti, di due minori in codice verde anche loro trasferiti presso il nosocomio di Latina, mentre un uomo è stato trasportato al ps di Velletri per accertamenti. Tre le vetture coinvolte: un'Alfa Giulietta, una Citroen C3 e una Fiat 600. Sul posto due ambulanze, due pattuglie della Polizia locale di Cisterna e una della Polizia di Stato. La strada del quartiere di Franceschetti è rimasta chiusa per diverse ore, per facilitare le operazioni di soccorso dei feriti ed effettuare i rilievi su strada utili alla ricostruitone della dinamica che ha portato al sinistro. Secondo una prima ricostruzione, al vaglio degli agenti del Comando di Corso della Repubblica, ad innescare il primo impatto tra le vetture sarebbe stata una mancata precedenza da parte dell'Alfa in uscita da via delle Betulle, che ha colpito la Citroen con a bordo la donna e i due giovani di 12 anni. Lo scontro ha così sbalzato l'utilitaria francesce contro la Fiat 600 che sopraggiungeva dalla direzione opposta. Il traffico ha subito forti disagi, con deviazioni su via Dante Alighieri e Appia direzione nord.