Brutto risveglio, quello di oggi, 24 gennaio 2020, per Torvajanica, il quartiere litoraneo di Pomezia. Infatti, alcuni ignoti hanno rubato ben 700 metri di cavi in rame, creando grossi danni per gli impianti della pubblica illuminazione.

Il furto è avvenuto fra via Siviglia e il tratto di via Misilmeri compreso fra via Augusta e via Zara: in entrambi i casi, i predoni di "oro rosso" si sono appropriati di 350 metri di cavi elettrici contenenti rame. I cavi sono stati tagliati ed estratti da lampioni e pozzetti.

«Si fa presente - hanno fatto sapere dal municipio - che furti di questo genere causano danni ingenti agli impianti di alimentazione. Chiaramente, è in corso la quantificazione dei costi di ripristino con quest'ultimo che, in particolar modo per via Siviglia, non sarà immediato. Si invita pertanto la cittadinanza a prestare la massima attenzione, segnalando eventuali situazioni anomale alle forze dell'ordine già informate sui recenti fatti accaduti».