Incidente stradale sulla Pontina, tre auto coinvolte nello scontro. Il traffico in direzione Roma risulta fortemente rallentato.

Sulla strada statale148 ‘Pontina', in direzione Roma, il traffico è rallentato a causa di un incidente verificatosi al km 39,500, nel territorio comunale di Aprilia, in provincia di Latina.

Il sinistro, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha coinvolto tre veicoli ed una persona è rimasta ferita

Il traffico viene deviato sulla corsia di marcia lenta. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari del 118, il personale di Anas e la Polizia stradale per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.