Alle 17 circa di ieri, a San Felice Circeo, i carabinieri del luogo, in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Latina, traevano in arresto un cittadino indiano 30 enne, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. l'arrestato, indagato per il reato di "stalking", sarà associato presso la casa circondariale di latina.