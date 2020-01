La Polizia di Stato – Questura di Latina, alle ore 11 di oggi, è intervenuta in via Polonia, all'interno di un appartamento, dove ha effettuato una perquisizione finalizzata alla ricerca di armi occultate dal residente. Alla presenza del proprietario di casa, B.A. cittadino italiano del 1962, è stata rinvenuta una pistola con matricola abrasa con il colpo in canna, tre caricatori e circa 100 proiettili di vario calibro, tutto debitamente sequestrato.

L'uomo, che annovera pregiudizi di polizia, avrebbe utilizzato l'arma a scopo di minaccia: è stato tratto in arresto per il Detenzione illegale di arma clandestina e munizionamento, nonché denunciato in stato di libertà per minacce aggravate. Al termine delle formalità di rito l'arrestato è stato condotto presso la locale casa circondariale come disposto dal P.M. di turno De Luca. Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare se l'arma, perfettamente funzionante, sia stata utilizzata nel corso di pregressi episodi delittuosi.