Urtato da un'utilitaria guidata da un ragazzo, un settantenne del capoluogo è stato investito nel pomeriggio di oggi mentre attraversava in bicicletta l'incrocio tra via del Lido e strada Litoranea, percorrendo la pista ciclopedonale che collega il capoluogo al lido. Dopo lo spavento iniziale per la violenza della caduta sull'asfalto, l'anziano ha ripreso conoscenza e le sue condizioni sono apparsi meno gravi quando è stato soccorso da un'ambulanza del servizio 118. È stato comunque necessario il trasporto presso il pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti per gli accertamenti e le cure del caso. Per i rilievi sulla dinamica è intervenuta la Polizia Locale.