Incidente stradale nel corso della notte di oggi, 26 gennaio 2019, a Nettuno.

In particolare, mentre percorreva il tratto a senso unico di via Gramsci, una Renault Clio su cui viaggiavano quattro giovani di Anzio è finita contro un Suv parcheggiato e altre due auto in sosta prima di finire la propria corsa contro il muro di una abitazione.

A restare feriti, complessivamente, sono stati tutti i ragazzi. Due giovani sono stati medicati sul posto dai sanitari del 118, mentre altri due sono stati trasportati al pronto soccorso degli Ospedali Riuniti di Anzio e Nettuno con diverse ferite e un trauma cranico.

La dinamica dell'accaduto è al vaglio della polizia di Stato del commissariato di Anzio, in quanto sono intervenuti gli agenti della squadra Volante.