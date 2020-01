Aveva appena ceduto una dose di droga, ricevendo soldi in cambio, quando i poliziotti del commissariato di Colleferro lo hanno bloccato e perquisito.

E' la storia di un 24enne dei Castelli Romani arrestato nelle scorse ore durante i servizi di controllo del territorio effettuati dagli agenti nel territorio di Colleferro, Valmontone e Artena.

In particolare, durante la perquisizione personale, l'uomo è stato trovato in possesso di sette involucri contenenti cocaina.

In auto, invece, il giovane nascondeva due borsellini con all'interno altrettante capsule solitamente usate per le sorprese degli ovetti di cioccolata: al loro interno, però, c'erano cocaina e marijuana, oltre a 330 euro in contanti.