Gli incivili sono tornati a colpire, ma questa volta lo hanno fatto in maniera ancora più spudorata del solito. Un carico di lastre eternit, guaine e calcinacci è stato lasciato sulla carreggiata di strada Valmontorio, nella zona del lido di Latina tra Torre Astura e Acciarella, in pratica gli scarti di un intervento di demolizione di un manufatto. L'impressione è che il materiale inquinante sia stato scaricato direttamente dal cassone di un autocarro in transito, che si è fermato giusto il tempo di disfarsi degli inerti senza neppure perdere tempo a fare manovra per abbandonarli a bordo strada: sono rimasti lì, occupando una corsia intera, fino all'arrivo di una pattuglia della Polizia Locale che ha attivato le procedure per la bonifica.