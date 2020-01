Arresto lampo questa mattina alle 10.30 in pieno centro a Latina. I carabinieri hanno fermato un uomo a bordo di una vettura, bloccandolo al centro della carreggiata a pochi passi dell'incrocio tra via Isonzo e Corso della Repubblica. Dalla prima ricostruzione, pare che l'uomo avesse appena tentato di truffare un anziano per strada. La vittima ha immediatamente allertato i carabinieri che hanno fermato il soggetto.

Nelle prossime ore gli aggiornamenti sul caso.