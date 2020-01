Nel giro di qualche giorno è il secondo furto subito dall'asilo nido di via Togliatti: l'altra volta i malviventi avevano portato via due miseri euro.

Brutta scoperta, questa mattina, 28 gennaio 2020, nell'asilo nido "Il Germoglio" di Nettuno . In particolare, le educatrici e il personale della struttura di Santa Barbara hanno riscontrato l'effrazione del locale cucina, all'interno del quale alcuni ignoti ladri hanno portato via carne, parmigiano e altri generi alimentari.

