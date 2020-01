Un incidente stradale si è registrato nel pomeriggio, poco prima delle 16:30, nella rotatoria all'incrocio tra via Polusca e via Parini, dove un anziano in bicicletta è stato investito da un'automobile. A causa della caduta sull'asfalto l'uomo ha riportato un violento trauma cranico, ma quando è stato soccorso da un'ambulanza del servizio 118 era vigile: è stato trasportato in codice rosso presso il pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina per gli accertamenti e le cure del caso. Per i rilievi e la gestione della viabilità, è intervenuta invece la Polizia Locale.