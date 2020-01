Udienza stralcio e condanna per i due collaboratori di giustizia Renato Pugliese e Agostino Riccardo, imputati nel processo Alba Pontina che si è concluso lunedì sera a Roma davanti al giudice del Tribunale di Roma Mara Mattioli. Dopo le richieste che erano state formulate dai pubblici ministeri Luigia Spinelli e Claudio De Lazzaro, il magistrato - al termine della camera di consiglio - ha emesso la sentenza riconoscendo ai due pentiti le attenuanti generiche per la scelta che avevano fatto di collaborare con la giustizia e intraprendere in questo modo un nuovo percorso. La sentenza è questa: quattro anni e quattro mesi di reclusione per Renato Pugliese e cinque anni e quattro mesi per Agostino Riccardo che hanno scelto di essere giudicati con il rito abbreviato, un giudizio previsto dal codice che prevede la riduzione di un terzo della pena alla luce degli elementi che erano stati raccolti in fase di indagini preliminari.