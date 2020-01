Ancora un'operazione interforze per garantire decoro e sicurezza nella zona dei "palazzoni" di via Fellini: in particolare, polizia locale e carabinieri di Pomezia, insieme al personale della ditta che si occupa dell'igiene urbana, hanno scoperto e fatto rimuovere circa trenta quintali di rifiuti, portato via quattro veicoli ed elevato diversi verbali per l'errato conferimento dei rifiuti e le violazioni al Codice della Strada.

«Il miglioramento della vivibilità urbana - ha sottolineato il sindaco di Pomezia, Adriano Zuccalà - è tra le sfide più importanti che ci troviamo ad affrontare ogni giorno attraverso una serie di misure volte al controllo del territorio per una riqualificazione degli spazi della città. Un doveroso ringraziamento alle forze dell'ordine per l'intervento effettuato e all'ufficio Ambiente per la bonifica di veicoli e rifiuti».