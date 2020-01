Nel corso della mattinata di oggi, 29 gennaio 2020, gli agenti della polizia locale di Anzio, agli ordini del comandante Antonio Arancio, hanno sequestrato circa dieci chili di telline poste in vendita nel mercato settimanale di viale Antium.

I molluschi, in particolare, non erano stati tracciati, né tantomeno depurati come prevede la normative per la zona di Anzio e Nettuno.

Al venditore, che non aveva autorizzazioni, è stato elevato un verbale amministrativo, mentre le telline sono state subito rigettate in mare, visto che erano ancora vive.