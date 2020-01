Ardea non smette mai di stupire. Nel giro di qualche giorno, infatti, due straordinarie scoperte archeologiche hanno riportato alla luce dei patrimoni dimenticati, segno tangibile dell'antichità del territorio e della storia che custodisce la città che fu dei Rutuli e che ha saputo conservare tesori inestimabili. Stiamo parlando dell'antica strada che sembrerebbe di epoca preromana o romana ritrovata a ridosso del cimitero di via Strampelli e di due ambienti scavati nella roccia della Rupe individuati ad alcuni metri di profondità.

Nella campagna romana

La scoperta più rilevante è certamente quella effettuata durante i lavori di ampliamento del cimitero di via Strampelli, fra gli altopiani che caratterizzano la campagna romana, a qualche chilometro dal centro storico. In particolare, mentre le ruspe effettuavano i movimenti della terra per poi predisporre quanto necessario alla costruzione dei loculi è emerso un tracciato stradale di epoca antichissima: seppure ci sia necessità di approfondimenti, al momento l'ipotesi più accreditata è che il percorso sia risalente a un'epoca precedente alla fondazione di Roma o immediatamente successiva alla stessa. Starà agli esperti della...