Domani alle ore 16 presso l'auditorium della scuola Plinio il vecchio a Cisterna, si terrà un incontro formativo informativo rivolto ai genitori sulle tematiche del bullismo e cyberbullismo con gli esperti del nucleo operativo bullismo. Un appuntamento con due ospiti invitati per sviscerare al meglio questa delicata tematica: si tratta della dottoressa Alessia Micoli (psicologa; criminologa; dottore di ricerca in medicina legale e scienze forensi; esperta in psicologia giuridica e psicopatologia forense; perito di tribunali penali e civili e consulente della procura; psicologa responsabile centro diurno "La casa della della vita") e l'avvocato Pasquale Lattari (responsabile area legale e mediatore del consultorio familiare della diocesi di Latina, Terracina, Sezze, e Priverno; coordinatore responsabile dell'ufficio "in mediazione" di riconciliazione e riparazione in ambito minorile nella provincia di Latina che effettua la mediazione penale minorile e dell'ufficio giustizia riparativa e di mediazione penale di Latina).