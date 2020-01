Una donna di 46 anni di Esperia in provincia di Frosinone ha perso la vita stasera - 29 gennaio 2020 - in seguito a un grave incidente stradale verificatosi a Spigno Saturnia.

La donna era alla guida di una Citroen C3 quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con altre due auto: una Audi Station Wagon e una Tiguan. L'impatto è stato violento, tanto che la donna ha perso la vita. Gli altri due conducenti hanno riportato ferite, ma non gravi. Il sinistro si è verificato sulla statale 630 in territorio di Spigno Saturnia.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Formia e della Stazione di Minturno.