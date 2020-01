Al momento non si registrano danni o persone ferite.

In particolare, stando a quanto rilevato dai sofisticati sistemi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, la terra ha tremato a mezzanotte e 6 minuti di oggi, 30 gennaio 2020: la magnitudo è stata di 2.1 gradi della scala Richter.

