Dimentica di tirare il freno a mano, l'auto finisce direttamente in mare. L'incidente è accaduto questa mattina attorno alle ore, al molo Azzurra. La Mercedes Classe A è piombata in acqua infilandosi tra i pescherecci che sono ormeggiati in quel tratto del porto di Formia. Il proprietario aveva posteggiato all'interno del parcheggio che è in pendenza e ha quindi dato velocità alla vettura senza che nessuno riuscisse a fermarla in tempo. Sul posto, per estrarre il veicolo dal mare, è intervenuto il personale dell'ACI, supportati da un sub e dagli uomini della guardia costiera di Formia.