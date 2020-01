Prima udienza questa mattina davanti alla Corte d'Assise di Latina presieduta dal giudice Francesco Valentini del processo che vede imputato l'avvocato Francesco Palumbo, accusato di aver ucciso a colpi di pistola Domenico Bardi, un ladro che insieme ad un complice aveva appena rubato in casa dei genitori del professionista pontino. L'omicidio era avvenuto il 15 ottobre del 2017 in via Palermo a Latina. In aula una delle parti offese, Salvatore Quindici, ha rinunciato alla costituzione di parte civile. Questa mattina non era presente l'imputato, mentre c'era la moglie della vittima, il fratello e il padre che però non hanno voluto rilasciare dichiarazioni e sono rimasti in silenzio evitando qualsiasi tipo di commento. Alla fine il processo è stato rinviato al 17 aprile. L'imputato, che deve rispondere dell'accusa di omicidio volontario e poi di tentato omicidio, è difeso dagli avvocati Zeppieri e Pietrocarlo.