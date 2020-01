Resta in carcere, uno dei truffatori arrestati dai carabinieri in via Marconi a Latina, L'altro invece è tornato in libertà. E' quello che ha deciso ieri il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Giuseppe Molfese, al termine dell'interrogatorio dei due uomini, entrambi residenti a Napoli, arrestati in pieno centro, in via Marconi, dopo che avevano cercato di mettere a segno una truffa per un importo di 4900 euro ai danni di una coppia di anziani di 81 e 84 anni entrambi del capoluogo. Uno dei due si è accollato tutte le accuse e ha spiegato che era la prima volta che arrivava a Latina e che si era fatto accompagnare dal complice perché non aveva la patente.