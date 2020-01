Salvo cambiamenti dell'ultima ora sarà la base dell'Aeronautica militare di Pratica di Mare, a Pomezia, ad accogliere gli oltre quaranta cittadini italiani che verranno rimpatriati dalla Cina, dove è in corso una grave epidemia di Coronavirus, ossia l'infezione che al momento sta impaurendo il mondo intero e che alle 19.30 di ieri vedeva 7.824 casi confermati nel mondo (di cui 9 in Europa e nessuno in Italia, ndr) e 170 morti.

Nello scalo militare, infatti, dovrebbe arrivare un volo su cui viaggerà personale della Difesa: l'aereo lascerà Wuhan - la città cinese centro dell'epidemia - nel giro di alcune ore e, al massimo entro domenica, dovrebbe atterrare nello scalo militare pometino.

Da qui i cittadini italiani, dopo prime valutazioni caso per caso, dovrebbero essere trasferiti in una caserma o in un altro sito militare per una quarantena di almeno un paio di settimane.