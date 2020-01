Scontro tra due vetture vicino alla scuola Gramsci, le auto sbandano e finiscono sul marciapiede e nel parco. L'incidente si è verificato poco prima delle ore 10 all'incrocio tra via Traiano e via Marco Aurelio tra una Lancia Y e una Capture Renault che, per cause ancora in via di accertamento, si sono urtate: i conducenti hanno così perso il controllo delle vetture che sono pericolosamente finite sopra il marciapiede. Sul posto è arrivata un'ambulanza del 118 per soccorrere i conducenti e la polizia locale di Aprilia, che sta eseguendo i rilievi per stabilire la dinamica