Blitz del Nipaaf a Lenola per eseguire il sequestro di una stazione radio multigestore di telefonia mobile in località Carduso, così come disposto dal gip Castriota su richiesta del pm Gentile. Le società che hanno realizzato l'opera hanno presentato solo la Scia al fine di ottenere il permesso a costruire. Ad ogni modo l'intervento non era realizzabile in quanto le previsioni di Prg vigenti prevedono un vincolo di inedificabilita assoluta. Tre al momento gli indagati: i due amministratori delle due società più un ex funzionario della Soprintendenza e firmatario dello sblocco dei lavori precedentemente fermati dai numerosi esposti inoltrati dai cittadini riuniti in apposito comitato che lamentava un possibile inquinamento elettromagnetico. L'ipotesi di reato è abusivismo edilizio.