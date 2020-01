Un chilo fra hashish e cocaina, ma anche un fucile rubato. Il tutto sotterrato nel terreno attiguo a una casa di Artena.

E' questo quanto accaduto nelle scorse ore, con i carabinieri che hanno arrestato un 50enne per le ipotesi di reato di detenzione, ai fini di spaccio, di sostanza stupefacente, detenzione illegale di armi e ricettazione.

I carabinieri dell'Aliquota operativa della Compagnia di Colleferro - coordinati dal capitano Ettore Pagnano - e i colleghi cinofili hanno effettuato un servizio di osservazione nel centro storico di Artena, notando la sosta di diverse auto che poi ripartivano a velocità sostenuta.

«Avuto sentore dell'attività illecita - spiegano i carabinieri - i militari sono intervenuti all'interno dell'abitazione e hanno rinvenuto, nel terreno circostante l'abitazione, una cassa metallica sotterrata».

Al suo interno c'erano oltre sette etti di hashish suddivisi in sette panetti, ma anche materiale per il confezionamento della droga e cinque bilancini di precisione. OIn più, sempre sotterrato, c'era un barattolo in vetro contenente 260 grammi di cocaina suddivisa in dosi e, per finire, un fucile risultato rubato in Zagarolo nel corso di un furto in abitazione, con relative 139 cartucce.

L'uomo è stato quindi accompagnato in carcere.