«E' stata una giornata da reclusi, faticosa per lo stress di non sapere. Duro da sopportare tutto il giorno» ha commentato la donna, che era sulla nave da crociera con la figlia. «Ci sono stati tanti step faticosi - ha aggiunto -. Prima ci dicevano solo che c'era un ritardo nello sbarcare. Poi, quando è arrivata la notizia del caso sospetto di Coronavirus, abbiamo avuto tanta paura».

«Quando è arrivata la notizia del caso sospetto di Coronavirus abbiamo avuto tanta paura». Sono queste le parole che una donna di Terracina ha rilasciato all'Agi poco fa dioi essere scesa dalla nave da crociera " Costa Smeralda ", fermata in porto a Civitavecchia per la presenza di due turisti cinesi sospettati di aver contratto il Coronavirus. La donna e altri 1.143 passeggeri sono scesi dalla nave oggi pomeriggio, ossia dopo tutte le rassicurazioni relativamente ai test effettuati sui due turisti cinesi, risultati tutti negativi rispetto all'eventuale presenza del virus che sta spaventando il mondo.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli