Durante i controlli è emerso che l'auto utilizzata per raggiungere il posto in questione era stata rubata poco prima nella zona delle Quattro Casette, vicino agli impianti sportivi di Anzio.

E' la storia resa nota nelle scorse ore e registrata in via Nettunense, con i poliziotti della squadra Volante del commissariato di Anzio che hanno notato la signora uscire da un ristorante che offre la possibilità di mangiare pesce "senza limiti": la donna stava lasciando il locale da un'uscita posteriore quando è stata vista e bloccata.

La polizia di Anzio ha arrestato una donna per furto aggravato: è stata vista uscire da un ristorante che aveva appena svaligiato e dove era appena arrivata con un'auto rubata poco prima sempre ad Anzio.

