Incidente stradale nella notte ad Anzio sul cavalcavia della Nettunense, in zona Zodiaco: due persone sono rimaste ferite e sono state portate in ospedale.

In particolare, l'incidente fra tre auto ha una dinamica ancora in corso di ricostruzione da parte dei carabinieri della zona: la strada è stata chiusa in quanto le auto avevano invaso l'intera carreggiata.

Le ambulanze accorse sul posto hanno portato due persone in ospedale: per loro riscontrate ferite che non sarebbero gravi. Illeso, invece, il conducente della terza vettura.